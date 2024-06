Résultat des européennes à Nesmy : l'élection 2024 en direct

11:45 - Nesmy : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et socio-économique de Nesmy définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 21,92% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 4,96% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (87,59%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 150 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,56%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (9,35%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Nesmy mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,43% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.