Résultat des européennes à Aureil : l'élection 2024 en direct

Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Aureil, à 20,67%. Le RN devançait Yannick Jadot à 16,44% et Nathalie Loiseau à 16%.

11:45 - Aureil : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quel portrait faire d'Aureil, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 019 habitants répartis dans 454 logements, cette localité présente une densité de 97 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 45 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 564 foyers fiscaux. Dans la localité, 18,04 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,64 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,47% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 50,45% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 612,04 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Finalement, Aureil incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.