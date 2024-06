Résultat des européennes à Saint-Just-le-Martel : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Just-le-Martel et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Dans les rues de Saint-Just-le-Martel, les élections sont en cours. Dotée de 1 139 logements pour 2 701 habitants, la densité de la ville est de 84 habitants/km². Ses 142 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 819 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 20,42 % des résidents sont des enfants, et 5,9 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 29,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 404 € par an, la commune ambitionne plus de prospérité. À Saint-Just-le-Martel, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis européens.