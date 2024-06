En direct

19:12 - Les bulletins de la gauche unie font envie L'autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des législatives à Feytiat, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,92% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 12,01% à Feytiat, contre 23,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Feytiat, un favori aux européennes ? Les intentions de vote dessinent une liste RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 27% à Feytiat, soit dix points de plus également que ses 17,78% au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les votants de Feytiat plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,22% contre 30,85% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 35,95% contre 64,05%. Le RN ratait aussi la première marche à Feytiat quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,71% au premier tour, contre 32,59% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de suffrages, avec 54,61% sur l'unique circonscription recouvrant Feytiat.

12:45 - En 2019, une expérience très instructive Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. À Feytiat, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,51% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 17,78% et Yannick Jadot avec 12,8%.

11:45 - Feytiat : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des élections européennes, Feytiat fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 080 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 411 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,04 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Feytiat incarne une communauté diversifiée, avec ses 151 résidents étrangers, soit 2,47% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 39,52% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 636,88 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Feytiat, les spécificités locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - À Feytiat, quelle abstention aux élections européennes ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Feytiat, 59,57% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. En 2019, lors des européennes, 41,37% des inscrits sur les listes électorales de Feytiat avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 48,81% en 2014.

09:30 - Les européennes à Feytiat sont lancées Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères clés de ce scrutin européen 2024 à Feytiat. La perte de pouvoir d'achat est notamment en mesure d'impacter la participation à Feytiat. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,48% des votants de la commune, contre un taux de participation de 81,46% au premier tour, c'est-à-dire 3 994 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.