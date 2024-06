Résultat des européennes à Aureilhan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Aureilhan ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nupes. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc terminé sur la première marche avec 25,93% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,92% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,35% pour Yannick Jadot, 4,01% pour Fabien Roussel et 2,76% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 13,78% à Aureilhan, contre 18,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Aureilhan, un favori aux européennes ? Quand on analyse la progression du RN attendue par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier a toutes les chances de se situer à environ 34% à Aureilhan. Une estimation qui concorde avec les points déjà arrachés par la formation politique dans la localité entre les européennes 2019 (24%) et Marine Le Pen en 2022 (28,31% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les enseignements de 2022 C'est probalement l'élection présidentielle qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La cité d'Aureilhan avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la patronne du Rassemblement national s'imposait avec 28,31% au premier tour. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au 2e tour avec 50,47%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 24,56% des voix sur place, contre 25,93% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (53,47%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans à Aureilhan, avec 24% des votes devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,67% qui avait elle-même devancé la liste Raphaël Glucksmann avec 13,78%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Aureilhan Dans les rues d'Aureilhan, les élections sont en cours. Dotée de 880 logements pour 1 062 habitants, la densité de la ville est de 91 hab/km². Avec 63 entreprises, Aureilhan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 21 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 38,01 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 51,88% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 55,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 804,82 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Aureilhan, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Aureilhan Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 60,03% des personnes habilitées à participer à une élection à Aureilhan s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 50,61% lors des européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Election à Aureilhan : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères principaux du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Aureilhan. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,1% au premier tour. Au second tour, 55,93% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 85,37% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 83,66% au deuxième tour, ce qui représentait 732 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.