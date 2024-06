Résultat des européennes à Pontenx-les-Forges : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Pontenx-les-Forges, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,28% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 7,84% à Pontenx-les-Forges, contre 22,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Quel verdict pour les candidats de Bardella à Pontenx-les-Forges ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection 2024. La liste Rassemblement national devrait s'afficher à 40% à Pontenx-les-Forges si la dynamique annoncée par les instituts de sondages au niveau national se répercute localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Pontenx-les-Forges ? Marine Le Pen a engrangé de très nombreux votes à Pontenx-les-Forges pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 29,19% des suffrages au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,4% contre 50,6%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 23,94% des suffrages sur place, contre 27,74% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (51,62%).

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Regarder en arrière semble toujours avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 25,94% des votes s'étaient portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 22,47% et Yannick Jadot à 9,95%. Le mouvement eurosceptique avait rassemblé ainsi pas moins de 172 électeurs de Pontenx-les-Forges.

11:45 - Les enjeux locaux de Pontenx-les-Forges : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Pontenx-les-Forges, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 698 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 124 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 533 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 29 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 30,01 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 38,31% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,34% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 996,00 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Pour résumer, à Pontenx-les-Forges, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Pontenx-les-Forges ? Assisterons-nous à une progression de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Au cours des dernières années, les 1 732 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 686 inscrits sur les listes électorales à Pontenx-les-Forges, 41,77% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 52,61% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Pontenx-les-Forges L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes à Pontenx-les-Forges. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,76% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 22,61% au second tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,48% au premier tour. Au deuxième tour, 51,75% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Pontenx-les-Forges ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur les tarifs du quotidien sont de nature à de faire augmenter le taux de participation à Pontenx-les-Forges.