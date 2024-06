Résultat des européennes à Auribeau-sur-Siagne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Les électeurs d'Auribeau-sur-Siagne plutôt pour Le Pen en 2022 La présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle engrangeait 32,51% au premier round contre 24,11% pour Emmanuel Macron et 13,78% pour Éric Zemmour sur le podium. Nouveau coup de poing au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 57,58% contre 42,42%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 25,2% des voix sur place, contre 26,74% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (58,28%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Auribeau-sur-Siagne, avec 35,37% des voix exprimées, soit 423 voix dans la ville, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,23% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 14,13%.

11:45 - Démographie et politique à Auribeau-sur-Siagne, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Auribeau-sur-Siagne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 3 251 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 391 entreprises, Auribeau-sur-Siagne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (79,17 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Auribeau-sur-Siagne incarne une communauté diversifiée, avec ses 131 résidents étrangers, soit 4,13% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2770,46 euros par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. Auribeau-sur-Siagne incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Auribeau-sur-Siagne Comment votent généralement les habitants de cette ville ? En 2019, durant les européennes, le taux d'abstention représentait 50,08% des votants d'Auribeau-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), contre une abstention de 54,17% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Auribeau-sur-Siagne Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Auribeau-sur-Siagne ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,00% au premier tour. Au second tour, 54,44% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Auribeau-sur-Siagne pour les élections européennes ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,31% dans la commune, à comparer avec une abstention de 18,42% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.