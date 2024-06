En direct

19:10 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Pégomas ? La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 11,96% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 3,69% à Pégomas, contre 18,35% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Pégomas pour les candidats RN ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très analysé. On note que Pégomas fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,43% lors du vote européen et Marine Le Pen 35,15% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les derniers chiffres à Pégomas Regarder dans le rétro pour voir l'élection la plus récente semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous électoral du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Pégomas. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 29,28% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Pégomas n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,15% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,82% et Éric Zemmour troisième avec 13,54%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 57,82%, devant Emmanuel Macron à 42,18%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Pégomas en 2019 ? Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 1008 habitants de Pégomas passés par les bureaux de vote avaient choisi le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, enregistrait 35,43% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,35% et Yannick Jadot à 11,99%.

11:45 - Dynamique électorale à Pégomas : une analyse socio-démographique Dans la commune de Pégomas, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 11,11% et une densité de population de 695 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (81,08%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 838 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,79%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pégomas mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,95% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Pégomas Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Au fil des élections antérieures, les 8 148 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 2 932 inscrits sur les listes électorales à Pégomas, 49,68% avaient participé à l'élection, contre une participation de 44,1% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Pégomas : quel sera le taux de participation ? À Pégomas, l'un des facteurs essentiels du scrutin européen sera immanquablement le taux de participation. Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 131 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 22,33% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 23,19% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour. Le conflit armé entre la Palestine et Israël et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient entre autres pousser les électeurs de Pégomas à ne pas rester chez eux.