En direct

19:16 - À Avesnes-les-Aubert, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des législatives à Avesnes-les-Aubert, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,94% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 2,45% à Avesnes-les-Aubert, contre 9% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Avesnes-les-Aubert ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Si en France entière, les sondages d'opinion prévoient une progression du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella pas loin des 50% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Avesnes-les-Aubert ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Avesnes-les-Aubert. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 40,91% au 1er tour et surtout 64,05% au deuxième sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 45,88% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 15,15% et Emmanuel Macron troisième avec 13,81%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 70,87%, devant Emmanuel Macron à 29,13%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'était affichée en tête des élections européennes à l'époque. Le bulletin avait cumulé 43,05% des suffrages, soit 579 voix dans la ville, devant Ian Brossat à 17,7% et Nathalie Loiseau à 9%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Avesnes-les-Aubert Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Avesnes-les-Aubert comme partout ailleurs. Avec ses 3 606 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 156 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (70,91 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 29,63% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 148 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 22,19%, synonyme d'une situation économique mitigée. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Avesnes-les-Aubert écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Etude de l'abstention lors des dernières européennes à Avesnes-les-Aubert Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Avesnes-les-Aubert, 73,44% des votants avaient voté. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes élections. En 2019, au moment des européennes, 1 419 personnes en âge de voter à Avesnes-les-Aubert avaient pris part à l'élection (soit 54,43%), contre une participation de 47,7% lors du scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Avesnes-les-Aubert À Avesnes-les-Aubert, l'un des facteurs clés du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le taux de participation. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Avesnes-les-Aubert (59129). Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 27,12% des électeurs de la localité. L'abstention était de 26,94% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,62% au premier tour. Au deuxième tour, 58,76% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote.