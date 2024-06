En direct

19:34 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Rieux-en-Cambrésis pour ces européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 25,51% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 3,06% à Rieux-en-Cambrésis, contre 10,61% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Rieux-en-Cambrésis ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Rieux-en-Cambrésis semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Situation favorable au RN à Rieux-en-Cambrésis ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un puissant score pour le RN à Rieux-en-Cambrésis. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 36,69% au premier round. Il gagnait ensuite avec 61,65% au 2e. Le RN avait dépassé les candidats étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 25,51% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 21,23% au premier tour et encore LREM (38,35%) au second (Rieux-en-Cambrésis n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,53% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 17,46% et Emmanuel Macron troisième avec 15,71%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 66,89%, devant Emmanuel Macron à 33,11%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections très instructives Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Rieux-en-Cambrésis, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 45,14% des voix face à Nathalie Loiseau à 10,61% et Manon Aubry à 7,37%. Si on entre dans le détail, 251 votants avaient alors été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rieux-en-Cambrésis Devant le bureau de vote de Rieux-en-Cambrésis, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 438 habitants répartis dans 617 logements, ce village présente une densité de 192 habitants par km². Avec 47 entreprises, Rieux-en-Cambrésis permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (76,01 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 25,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 36,12% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 306,12 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Rieux-en-Cambrésis affirme l'attachement des habitants aux idées de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Rieux-en-Cambrésis Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? A l'occasion des européennes de 2019, le taux d'abstention représentait 43,05% des votants de Rieux-en-Cambrésis (Nord), à comparer avec une abstention de 53,6% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Rieux-en-Cambrésis, 66,44% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Abstention à Rieux-en-Cambrésis : les leçons des précédentes élections L'abstention sera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Rieux-en-Cambrésis. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,86% au premier tour et seulement 48,57% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,66% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 19,35% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.