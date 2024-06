En direct

19:08 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 32,02% à Fontainebleau, contre 4,94% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Fontainebleau, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,74% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Fontainebleau ? Enseignement clé pour ce dimanche : Fontainebleau fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,36% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 12,5% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Fontainebleau penchaient pour Macron il y a deux ans Dans la ville de Fontainebleau, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 12,5%, la présidente du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,8% et 17,91% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 70,43% contre 29,57% pour Le Pen au second round sur place. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 8,71%, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 37,41% des voix. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Fontainebleau était composé de la liste de Jordan Bardella avec 14,36% des votes, troisième, devançée par la liste de François-Xavier Bellamy avec 16,18% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 32,02%, couronnée dans la commune.

11:45 - Comprendre l'électorat de Fontainebleau : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale européenne, Fontainebleau se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 33,36% de cadres pour 15 945 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 2 153 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 3 854 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (62,42 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 1 983 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 14,56%, Fontainebleau se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,16%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 608 € par an. À Fontainebleau, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Fontainebleau, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. Pendant les dernières européennes, parmi les 5 362 inscrits sur les listes électorales à Fontainebleau, 53,56% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 44,59% il y a 10 ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Fontainebleau À Fontainebleau, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera sans nul doute la participation. Pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,72% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 20,53% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,15% au premier tour. Au second tour, 48,06% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Fontainebleau .