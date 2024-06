Résultat des européennes à Bailleval : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Qui va bénéficier des voix de la Nupes à Bailleval ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Glucksmann s'était élevé à 5,92% à Bailleval, contre 18,78% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Bailleval, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,68% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Bailleval lors des européennes ? On note que Bailleval fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,29% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,39% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Bailleval plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Bailleval. La candidate du parti d'extrême droite rassemblait 30,39% au 1er round contre 24,53% pour Emmanuel Macron et 17,13% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle l'avait aussi emporté avec 54,83% contre 45,17%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 24,5% des suffrages sur place, contre 27,81% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (61,83%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Regarder en arrière semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite attirait 30,29% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 18,78% et Yannick Jadot à 14,21%.

11:45 - Bailleval : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bailleval mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des européennes. Dans la localité, 17,16% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,99% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (9,94%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 612 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,82%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,9%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bailleval mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,24% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à Bailleval L'analyse des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 48,71% des personnes en âge de participer à une élection à Bailleval avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 48,13% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Bailleval : scrutin en cours À Bailleval, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles pourrait entre autres ramener les citoyens de Bailleval (60140) dans les bureaux de vote. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 199 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,93% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 77,31% au premier tour, ce qui représentait 927 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.