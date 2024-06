Résultat des européennes à Breuil-le-Vert : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les derniers indicateurs à retenir Marine Le Pen s'est illustrée à Breuil-le-Vert au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,98% des électeurs au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,86% contre 51,14%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 18,45% des voix sur place, contre 31,94% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (60,73%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Regarder en arrière apparait toujours comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui s'était arrogée les européennes à l'époque à Breuil-le-Vert, avec 29,56% des votes exprimés, soit 381 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,92% suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,95%.

11:45 - Breuil-le-Vert : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Breuil-le-Vert, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,98%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (79,5%) souligne le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 299 €/an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 320 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,08%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,18%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Breuil-le-Vert mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,86% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Breuil-le-Vert, quelle abstention aux élections européennes ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. A l'occasion des élections européennes de 2019, sur les 1 344 personnes en âge de voter à Breuil-le-Vert, 43,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 52,73% il y a 10 ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Breuil-le-Vert ? À Breuil-le-Vert, l'un des critères importants des européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Au deuxième tour de la présidentielle, 22,13% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 21,18% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,18% au premier tour et seulement 48,22% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Breuil-le-Vert ? L'inflation et ses conséquences sur la vie des ménages pourraient ramener les électeurs de Breuil-le-Vert dans les bureaux de vote.