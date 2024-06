Résultat des européennes à Rantigny : l'élection 2024 en direct

11:45 - Rantigny : élections européennes et dynamiques démographiques

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Rantigny mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections européennes. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,34% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (83,1%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 717 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,29% et d'une population étrangère de 6,22% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Rantigny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,61% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.