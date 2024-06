En direct

19:08 - Les 22,74% de la coalition de gauche très suivis Une autre source de doute qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,74% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,16% à Sedan, contre 17,22% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Sedan ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très observé au niveau local pour ces élections européennes. À Sedan, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 32,49% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,04% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Sedan plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans L'élection présidentielle avait donné un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle terminait à 31,04% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,37% et 23,94% des voix. Nouvelle déflagration au deuxième tour contre Macron avec 51,13% contre 48,87%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 17,97% des suffrages sur place, contre 42,13% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 70,25%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Sedan Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 1409 votants de Sedan s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, enregistrait 32,49% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,22% et Manon Aubry à 9,96%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Sedan et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Sedan se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 16 608 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 024 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 33 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,66 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 823 résidents étrangers, représentant 5,03% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1946,84 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 28,33%, révélant une situation économique tendue. En résumé, à Sedan, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Sedan Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, la participation aux européennes représentait 50,1%. Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 48,0% au sein de Sedan, à comparer avec une participation de 32,5% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Sedan À Sedan, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 42,85% au premier tour. Au second tour, 37,6% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Sedan ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 9 391 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 69,65% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 68,34% au second tour, ce qui représentait 6 421 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.