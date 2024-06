En direct

19:07 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Koungou pour ces élections européennes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? La Nupes était absente aux législatives à Koungou. On trouvait un binôme Divers sur la première marche au premier tour, avec 51,65% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Divers qui l'emportait.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Koungou pour le RN de Jordan Bardella ? Enseignement clé pour ce dimanche : Koungou fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 41,78% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,18% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les habitants de Koungou penchaient pour Le Pen en 2022 La cité de Koungou avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la numéro 1 du Rassemblement national prenait la tête avec 35,18% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,4% contre 50,6%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Koungou en revanche, où un binôme Divers arrivait en tête au premier tour avec 51,65% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - En 2019, une élection très instructive Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 590 habitants de Koungou passés par les isoloirs avaient préféré la liste RN à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait cumulé 41,78% des voix face à François-Xavier Bellamy à 10,41% et Manon Aubry à 10,34%.

11:45 - Koungou : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Koungou se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 32 156 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 151 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 790 foyers fiscaux. La population d'une commune influence les résultats des élections européennes par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de l'UE, poussant certains vers des partis eurosceptiques en quête de solutions nationales.

10:30 - Européennes précédentes à Koungou : retour sur la participation électorale Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 29,49% au sein de Koungou (Mayotte). Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Koungou À Koungou, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'étendue de la participation. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 6 569 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 59,64% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 63,5% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des foyers français pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de Koungou (97600).