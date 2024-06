En direct

19:28 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Moyrazès scruté à gauche En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 28,13% à Moyrazès, contre 6,45% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Moyrazès, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,06% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Moyrazès lors des européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection des députés européens. Si en France entière, les intentions de vote prévoient une évolution du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 26% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Moyrazès plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Moyrazès avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 18,8%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 29,8% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 38,88% contre 61,12%. Le RN ratait aussi la première marche à Moyrazès par la suite, lors des législatives, avec 11,83% au premier tour, contre 28,40% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de votes, avec 57,67% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Moyrazès Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des élections du Parlement européen à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première place avec 28,13%, contre 16,6% pour le RN.

11:45 - Comment la composition démographique de Moyrazès façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et la situation socio-économique de Moyrazès déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 23 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 4,21%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux d'agriculteurs, qui représente 16,12%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,15%) et le nombre de résidences HLM (3,16% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 14,56%, comme à Moyrazès, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Moyrazès Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 42,93% des électeurs de Moyrazès (Aveyron). L'abstention était de 50,58% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Moyrazès pour les élections européennes Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Moyrazès, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,1% au premier tour. Au deuxième tour, 52,21% des votants ont exercé leur droit de vote. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 79,82% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 82,67% au premier tour, ce qui représentait 806 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.