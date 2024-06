Résultat des européennes à Basse-Pointe : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Basse-Pointe : perspectives électorales

La démographie et le contexte socio-économique de Basse-Pointe déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 24% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,34% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 1900,27 €/mois peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (10,01%) et le nombre de résidences HLM (11,67% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Basse-Pointe mettent en avant une diversité de qualifications, avec 61,06% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.