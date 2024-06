En direct

19:11 - Au Lorrain, qui vont adopter les électeurs de la Nupes ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 16,65% au Lorrain, contre 7,1% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La Nupes était absente lors des législatives au Lorrain. On trouvait un candidat Régionaliste en tête au premier tour, avec 86,10% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Sur qui vont converger les voix de droite au Lorrain ? Le score du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection européenne, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Au Lorrain, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,53% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 19,22% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les inscrits du Lorrain plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Le Lorrain avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,22%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 46,8% des voix. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 65,67% contre 34,33% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 1,67% au premier tour, contre 86,10% pour le binôme Régionaliste. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Que retenir des élections européennes au Lorrain en 2019 ? Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait séduit 24,53% des suffrages, soit 221 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 16,65% et Manon Aubry à 12,99%.

11:45 - Le Lorrain : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population du Lorrain peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Dans l'agglomération, 13,75% des résidents sont des enfants, et 11,25% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 1838,41 € par mois peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (47,6%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (16,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation au Lorrain mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 49,37% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Etude de l'abstention aux européennes au Lorrain Y aura-t-il une hausse de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% constaté en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Au cours des dernières années, les 6 732 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 173 inscrits sur les listes électorales au Lorrain, 82,26% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 84,12% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes au Lorrain Le taux d'abstention sera indiscutablement un facteur fort du scrutin européen au Lorrain. Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 51,69% dans la ville. L'abstention était de 59,26% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 71,24% au premier tour et seulement 59,33% au deuxième tour.