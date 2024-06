En direct

19:13 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi au Morne-Rouge pour ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, avait glané 18,24% au Morne-Rouge, contre 5,29% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. La Nupes était absente lors des dernières législatives au Morne-Rouge. C'est un ticket Régionaliste qui l'emportait au premier tour, avec 52,07% des suffrages. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de droite au Morne-Rouge ? Le score du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections des députés européens 2024 au niveau local. Au Morne-Rouge, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 19,26% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 16,64% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Situation favorable à Hayer au Morne-Rouge ? Avec 16,64%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen au Morne-Rouge au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 45,43% et 21,06% des bulletins exprimés. Marine Le Pen remportait finalement le scrutin au second tour avec 57,9% contre 42,1% pour le candidat LREM. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 6,56%, alors que les candidats Régionaliste cumuleront 52,07% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Au Morne-Rouge, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? A l'époque, au Morne-Rouge, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, récoltant 19,26% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,24% et Manon Aubry à 15,59%. C'étaient alors 131 habitants qui l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Démographie et politique au Morne-Rouge, un lien étroit Quel portrait faire du Morne-Rouge, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 4 551 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 348 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 056 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (54,43 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 139 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 3,02%, Le Morne-Rouge est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1992,09 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,96%, annonçant une situation économique en demi-teinte. En résumé, Le Morne-Rouge incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux élections européennes au Morne-Rouge : un aperçu détaillé Au fil des dernières années, les 4 608 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 851 inscrits sur les listes électorales au Morne-Rouge, 19,73% étaient allés voter, contre un taux de participation de 15,74% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes au Morne-Rouge Ce 9 juin, lors des européennes au Morne-Rouge, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 80,99% au premier tour. Au second tour, 74,84% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 264 personnes en âge de voter dans la commune, 55,62% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 59,08% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.