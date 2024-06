En direct

19:25 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à l'Ajoupa-Bouillon ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La Nupes était absente lors des législatives 2022 à l'Ajoupa-Bouillon. On trouvait un binôme Régionaliste en tête au premier tour, avec 48,09% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel résultat aux européennes de l'Ajoupa-Bouillon pour la liste Rassemblement national ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour ces européennes, localement. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, L'Ajoupa-Bouillon semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les votants de l'Ajoupa-Bouillon plutôt pour Macron il y a deux ans Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 47,72% et Emmanuel Macron avec 19,58% qui remportaient le premier tour de la présidentielle il y a deux ans à l'Ajoupa-Bouillon. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 15,59%. Elle remportait finalement l'élection au second tour avec 58,61% contre 41,39% pour le candidat LREM. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 2,13%, alors que les candidats Régionaliste obtiendront 48,09% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - À l'Ajoupa-Bouillon, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Avec un score de 15,34%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'occasion des élections européennes il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,32% des suffrages exprimés.

11:45 - L'Ajoupa-Bouillon et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de l'Ajoupa-Bouillon, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 715 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 94 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 130 foyers fiscaux. Dans la localité, 30 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,02 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 13,96% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 30,51% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 77,82 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. L'Ajoupa-Bouillon incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - L'Ajoupa-Bouillon : la mobilisation des électeurs aux européennes Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2019, pendant les européennes, sur les 237 personnes en âge de voter à l'Ajoupa-Bouillon, 84,54% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 85,42% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - La participation aux européennes à l'Ajoupa-Bouillon La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à l'Ajoupa-Bouillon. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 82,62% au premier tour et seulement 77,57% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à l'Ajoupa-Bouillon pour les européennes ? Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 526 personnes en âge de voter dans la ville, 62,65% étaient restées chez elles. L'abstention était de 57,75% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.