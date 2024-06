Résultat des européennes à Quistinic : l'élection 2024 en direct

17:08 - Sur qui vont se porter les supporters de droite à Quistinic ?

Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si dans tout le pays, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à 33% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.