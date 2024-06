En direct

19:34 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Le candidat de gauche s'était élevé à 4,37% à Hantay, contre 23,79% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des législatives. La manne semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Hantay, le binôme Nupes avait en effet glané 26,62% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Hantay, entre les 23,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont décider les électeurs d'Hantay ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes sera très observé. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Hantay. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour s'attendre à environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants d'Hantay plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Hantay. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 26,62% au premier tour avant un formidable 53,56% au deuxième, lui garantissant la meilleure place à l'échelle communale (Hantay ne comptant qu'une seule circonscription). Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 28,24% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 27,23% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,59%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 52,63% devant Marine Le Pen (47,37%).

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Regarder en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 103 électeurs d'Hantay avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 25% des voix face à Nathalie Loiseau à 23,79% et Yannick Jadot à 12,62%.

11:45 - Hantay : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire d'Hantay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 259 habitants répartis dans 468 logements, ce bourg présente une densité de 614 hab/km². Ses 50 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le bourg, 22,77 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 3,23 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 18,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 32,89% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 917,92 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Hantay, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Hantay : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Hantay, 64,63% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. Durant les dernières élections européennes, 48,76% des inscrits sur les listes électorales d'Hantay (Nord) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 51,74% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Hantay À Hantay, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'abstention. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des foyers français cumulée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine, sont par exemple en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens d'Hantay (59496). A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,72% au niveau de la localité, contre un taux de participation de 82,17% au second tour, c'est-à-dire 733 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.