Résultat des européennes à Bazemont : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 17,47% contre 36,94% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 33,13% contre 66,87%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 17,26% au premier tour, contre 35,19% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de voix, avec 65,37% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

11:45 - Les enjeux locaux de Bazemont : tour d'horizon démographique

La démographie et le contexte socio-économique de Bazemont contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 234 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,66%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,94%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,9%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,65%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (47,44%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bazemont, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.