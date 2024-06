Résultat des européennes aux Alluets-le-Roi : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes aux Alluets-le-Roi ? Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 localement. Aux Alluets-le-Roi, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 16,58% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 16,2% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits des Alluets-le-Roi plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 aux Alluets-le-Roi avec 16,2% contre 42,93% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 30,14% contre 69,86%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,67% au premier tour, contre 43,83% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de votes, avec 73,12% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau aux Alluets-le-Roi Se retourner sur le dernier test apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes aux Alluets-le-Roi plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 32,82% des bulletins exprimés, devançant la liste de François-Xavier Bellamy avec 17,1% et Jordan Bardella avec 16,58%.

11:45 - Les Alluets-le-Roi et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues des Alluets-le-Roi, le scrutin est en cours. Avec ses 36,18% de cadres supérieurs pour 1 273 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 156 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 675 foyers fiscaux. Dans le village, 17,45 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,83 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 29,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2,60 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Les Alluets-le-Roi incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes aux Alluets-le-Roi L'analyse des résultats des derniers scrutins européens permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 38,37% au niveau des Alluets-le-Roi (Yvelines), à comparer avec un taux d'abstention de 43,83% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Participation aux Alluets-le-Roi : quelles perspectives pour les européennes ? L'un des critères décisifs de ces européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation aux Alluets-le-Roi. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,9% dans la ville, à comparer avec une participation de 82,11% au deuxième tour, ce qui représentait 826 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 60,44% au premier tour. Au deuxième tour, 57,55% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année aux Alluets-le-Roi ? Les jeunes générations manifestent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?