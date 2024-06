Résultat des européennes à Nézel : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat aux européennes de Nézel pour les candidats RN ? Le score du RN sera très observé pour ces élections des députés européens 2024, localement, comme dans le reste de la France. Si en France, les instituts de sondage annoncent une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 35% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a visiblement grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Nézel Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un excellent résultat pour le RN à Nézel. Ce dernier s'était placé en tête dans la cité avec 28,49% au premier tour et surtout 51,42% au deuxième (Nézel n'ayant qu'une circonscription). Il a même récolté une meilleure marque aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. La leader du mouvement avait rassemblé 27,59% au 1er tour et 48,8% au second dans la commune.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Nézel en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? 25,61% des voix s'étaient tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Yannick Jadot à 18,06% et Nathalie Loiseau à 16,98%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec 95 électeurs de Nézel.

11:45 - Nézel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Nézel, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 27,01% de cadres pour 1 083 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 64 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,89 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 30,77% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,3% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 178,21 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Nézel incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Nézel ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des européennes de 2019, parmi les 383 inscrits sur les listes électorales à Nézel, 50,46% étaient allés voter, contre un taux de participation de 42,44% il y a 10 ans. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Nézel, 71,47% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les européennes à Nézel sont lancées À Nézel, le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère essentiel de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 724 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,8% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 77,0% au second tour, c'est-à-dire 559 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,15% au premier tour. Au deuxième tour, 43,07% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des ménages est de nature à de faire augmenter la participation à Nézel.