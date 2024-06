En direct

19:07 - Quels pourraient être les reports pour le vote Nupes à Fougères ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 7,37% à Fougères, contre 28,39% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Fougères, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,02% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Fougères lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. À Fougères, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,13% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 17,91% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle à Fougères Les habitants de Fougères avaient accordé à Marine Le Pen 17,91% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec 36,3% et 19,35% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 31,51% contre 68,49%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,55%, alors que les candidats LREM obtiendront 48,94% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Fougères en 2019 ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, Bardella terminant deuxième avec 18,13% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 28,39%.

11:45 - Élections à Fougères : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Fougères est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 20 653 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 254 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 5 282 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 14,65 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,18 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Fougères incarne une communauté diversifiée, avec ses 834 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 211 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,1%, révélant une situation économique mitigée. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Fougères contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Fougères : un regard approfondi Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, parmi les 6 858 personnes en âge de voter à Fougères, 48,69% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 57,48% pour le scrutin de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Fougères, 69,74% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Fougères : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin, lors des européennes à Fougères, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,85% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une participation de 73,08% au second tour, soit 9 806 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,61% au premier tour. Au second tour, 47,55% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Fougères ? Les études révèlent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?