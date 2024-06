En direct

19:10 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? La Nupes faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Gennes-Val-de-Loire, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,74% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,54% à Gennes-Val-de-Loire, contre 24,17% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 24,17% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 31,14% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 30,39% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Qui vont désigner les supporters de la droite à Gennes-Val-de-Loire ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Gennes-Val-de-Loire ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Gennes-Val-de-Loire avec 24,71% contre 31,14% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 40,69% contre 59,31%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 19,15% au premier tour, contre 30,39% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Gennes-Val-de-Loire, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée lors du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - À Gennes-Val-de-Loire, Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Gennes-Val-de-Loire plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 15,45% des suffrages, en troisième position, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 22,43% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,17%, vainqueure dans la localité.

11:45 - Démographie et politique à Gennes-Val-de-Loire, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Gennes-Val-de-Loire foisonne de diversité et d'activités. Avec une population de 8 464 habitants répartis dans 4 496 logements, cette commune présente une densité de 88 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 577 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 961 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (24,0 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 36,07% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,92%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2088,87 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Gennes-Val-de-Loire, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Elections européennes à Gennes-Val-de-Loire : état des lieux Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins européens. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, parmi les 3 328 inscrits sur les listes électorales à Gennes-Val-de-Loire, 53,49% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 43,49% il y a dix ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Gennes-Val-de-Loire, 69,12% des habitants avaient participé.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Gennes-Val-de-Loire : l'abstention en question À Gennes-Val-de-Loire, l'un des critères essentiels de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,75% au premier tour. Au deuxième tour, 51,25% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Gennes-Val-de-Loire ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 337 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,67% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,33% au second tour, c'est-à-dire 5 031 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.