Résultat des européennes à Saint-Vincent : l'élection 2024 en direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Vincent convoité à gauche Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 5,62% à Saint-Vincent, contre 12,1% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives à Saint-Vincent, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,27% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,07% pour Yannick Jadot, 3,36% pour Fabien Roussel et 0,73% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Vincent, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Ce sont donc déjà 11 points qui ont été subtilisés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une progression conséquente. On peut donc juger possible que le RN arrive tout proche des 30% ou plus à Saint-Vincent ce soir.

15:02 - Tendance favorable au RN à Saint-Vincent ? L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Marine Le Pen a largement battu son score national à Saint-Vincent à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 34,36% des voix dès le 1er round. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est encore elle qui l'emportait à Saint-Vincent avec 59,87%, devant Emmanuel Macron à 40,13%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 18,25% des votes sur place, contre 35,07% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 61,48%.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Saint-Vincent en 2019 ? Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 23,97% des voix, face à François-Xavier Bellamy à 18,36% et Nathalie Loiseau à 12,1%.

11:45 - Saint-Vincent : élections européennes et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Saint-Vincent, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 600 logements pour 1 053 habitants, la densité de la ville est de 48 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 47 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 628 foyers fiscaux. Dans le village, 19,81 % des résidents sont des enfants, et 8,17 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,93% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 33,93% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 663,92 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Saint-Vincent, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Saint-Vincent : les chiffres clés Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 481 inscrits sur les listes électorales à Saint-Vincent, 44,00% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,18% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Vincent À Saint-Vincent, l'un des facteurs importants de ces élections européennes sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,83% au premier tour et seulement 46,84% au second tour. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 76,75% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 80,85% au premier tour, ce qui représentait 701 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.