Résultat des européennes à Beaulieu-sur-Layon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 27,03% à Beaulieu-sur-Layon, contre 5,29% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Beaulieu-sur-Layon, le binôme Nupes avait en effet glané 30,4% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Beaulieu-sur-Layon pour les européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella aux européennes sera très analysé. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Beaulieu-sur-Layon entre Jordan Bardella en 2019 (16,07%) et Marine Le Pen en 2022 (20,61% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points comparé à 2019 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Beaulieu-sur-Layon ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,61% contre 36,37% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 33,65% contre 66,35%. Le RN ne convainquait pas plus à Beaulieu-sur-Layon par la suite, lors des élections législatives, avec 13,71% au premier tour, contre 40,25% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 à Beaulieu-sur-Layon Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières élections européennes à Beaulieu-sur-Layon était composé de la liste de Jordan Bardella avec 16,07% des suffrages, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 16,45% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,03%, vainqueure ici même.

11:45 - Beaulieu-sur-Layon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Beaulieu-sur-Layon, les élections sont en cours. Dotée de 627 logements pour 1 353 habitants, la densité de la commune est de 111 hab/km². Ses 105 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,62 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 35,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 46,93% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 325,61 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Beaulieu-sur-Layon, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Beaulieu-sur-Layon ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,28%. À Beaulieu-sur-Layon, 69,3% des votants avaient voté. L'étude des élections passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 567 personnes en âge de voter à Beaulieu-sur-Layon, 54,15% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 48,89% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Beaulieu-sur-Layon : quel sera le taux de participation ? Le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère clé de ces européennes 2024 à Beaulieu-sur-Layon. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,98% au premier tour et seulement 49,5% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Beaulieu-sur-Layon ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,05% dans la ville, à comparer avec une participation de 82,13% au premier tour, soit 910 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.