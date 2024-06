Résultat des européennes à Beauquesne : l'élection 2024 en direct

En direct

16:36 - Qu'avaient donné les élections européennes à Beauquesne il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Beauquesne, avec 28,49%, soit 149 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 25,81% et Manon Aubry à 10,13%.

11:45 - Beauquesne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Beauquesne, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 68 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,68%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 537 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,03%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (7,84%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Beauquesne mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,33% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Beauquesne Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Beauquesne, 63,51% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 386 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, au moment des européennes, 43,92% des électeurs de Beauquesne (Somme) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 53,61% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Beauquesne Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Beauquesne ? La situation géopolitique actuelle pourrait en effet inciter les électeurs de Beauquesne (80600) à s'intéresser plus fortement du scrutin. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 80,25% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 77,09% au premier tour, ce qui représentait 804 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,39% au premier tour et seulement 50,1% au second tour.