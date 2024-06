En direct

19:12 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Mornant, qui va tirer parti des voix de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 4,65% à Mornant, contre 24,13% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés à Mornant, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,14% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,54% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 2% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Mornant avant les européennes Les sondages d'opinion dessinent une liste Jordan Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des précédentes européennes. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'amener à 28% à Mornant, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus simplistes.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections de 2024 Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,75% contre 31,36% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,02% contre 63,98%. Le RN ratait aussi la première marche à Mornant par la suite, lors des élections des députés, avec 12,29% au premier tour, contre 29,35% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de votes, avec 64,15% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Mornant lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 24,13% des votes. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 21,57% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 18,66%.

11:45 - Élections européennes à Mornant : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Mornant est perçue comme une commune dynamique et vivante. Dotée de 2 851 logements pour 6 274 habitants, la densité de la ville est de 354 habitants/km². L'existence de 642 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,12 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,05% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 45,03% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1044,34 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Pour résumer, à Mornant, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Etude de la participation aux dernières élections européennes à Mornant Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Durant les précédentes européennes, 42,57% des inscrits sur les listes électorales de Mornant avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 48,7% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les européennes à Mornant sont lancées L'une des clés du scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Mornant. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 22,9% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 18,53% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,26% au premier tour et seulement 48,6% au deuxième tour. Les jeunes générations expriment couramment un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?