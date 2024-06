Résultat des européennes à Béguey : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Béguey ? La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement à Béguey, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,54% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 6,33% à Béguey, contre 19,22% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Béguey avant les européennes Le score en faveur de la liste Bardella sera une des clés pour ces élections du Parlement européen localement, comme dans le reste du pays. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Béguey. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi anticiper 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Béguey plutôt pour Le Pen il y a deux ans C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Béguey lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,48%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,31%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 48,72% contre 51,28%. Le RN n'a pas plus convaincu à Béguey un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 24,3% au premier tour, contre 31,54% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Béguey, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 21,41% des voix avaient cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,22% et Yannick Jadot à 12,9%. Le mouvement d'extrême droite s'était imposé avec 88 électeurs de Béguey.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Béguey : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Béguey, le scrutin est en cours. Avec ses 1 208 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 96 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,04 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 22,41% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 685,50 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Béguey écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Béguey ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 58,26% des personnes habilitées à voter à Béguey avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 53,47% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Béguey : l'abstention en question À Béguey, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs importants de ce scrutin européen. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 792 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,19% étaient restés chez eux, contre une abstention de 20,58% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont par exemple susceptibles d'inciter les électeurs de Béguey (33410) à ne pas rester chez eux.