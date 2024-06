Résultat des européennes à Podensac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Avantage RN à Podensac ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Podensac. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la localité avec 26,81% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LFI-PS-PC-EELV (Podensac n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 27,48% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,01%. Avec 47,53% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,47%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Podensac il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement attirait 27,29% des suffrages, soit 271 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 20,34% et Yannick Jadot à 11,18%.

11:45 - Podensac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Podensac montrent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des élections européennes. Dans la localité, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,61% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2087,54 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 019 votants. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,61%) et le nombre de résidences HLM (5,61% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Podensac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,47% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Podensac Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? A l'occasion des élections européennes de 2019, parmi les 1 047 personnes en âge de voter à Podensac, 51,93% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,34% pour le scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Election à Podensac : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs décisifs des élections européennes 2024 à Podensac. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 121 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,22% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,62% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,91% au premier tour et seulement 57,15% au deuxième tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient par exemple en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Podensac (33720).