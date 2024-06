Résultat des européennes à Rions : l'élection 2024 en direct

Enseignement clé pour ce dimanche : Rions fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,44% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,6% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

Avec 22,6%, c'est un résultat décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Rions au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,01% et 25,9% des suffrages. Le deuxième tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 58,06% contre 41,94% pour Le Pen. Avec 20,36%, le RN sera distancé par la suite par les 32,07% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Rions optera d'ailleurs pour un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 57,87%.

11:45 - Rions : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Les données démographiques et socio-économiques de Rions mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,82%. De plus, le taux de familles propriétaires (69,38%) met en exergue l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (18,58%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 670 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,27%) et le nombre de résidences HLM (4,72% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Rions mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,59% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.