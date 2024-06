Résultat des européennes à Berric : l'élection 2024 en direct

En direct

19:24 - Les orphelins de la Nupes très suivis L'autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes est celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 24,7% des suffrages dans la localité. Un score à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,2% à Berric, contre 21,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Berric pour la liste Rassemblement national ? Le score de Jordan Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. La liste RN devrait se stabiliser à 30% à Berric si la dynamique anticipée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale se confirme localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le pronostic est facile, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Avantage Hayer à Berric ? Berric avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,86%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 29,36% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,55% contre 57,45%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 17,92% au premier tour, contre 27,24% pour le binôme Régionaliste. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Régionaliste qui va remporter le plus de votes, avec 72,14% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Berric il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste de Bardella devant se contenter de la deuxième place à 20,46% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première position avec 21,47%.

11:45 - Élections européennes à Berric : un éclairage démographique Dans la commune de Berric, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 83 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,3%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,32%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 836 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) et le nombre de résidences HLM (1,39% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Berric mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,68% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Berric ? Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Sur le plan national, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Berric, 63,85% des électeurs avaient voté. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? A l'occasion des élections européennes de 2019, 732 personnes aptes à voter à Berric avaient pris part au scrutin (soit 55,25%). La participation était de 52,76% lors des européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Berric : que retenir des précédentes élections ? Le niveau de participation sera indéniablement un facteur clé du scrutin européen à Berric. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,05% au premier tour. Au deuxième tour, 49,08% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Berric ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 82,82% dans la ville. La participation était de 81,86% au deuxième tour, ce qui représentait 1 282 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.