En direct

19:25 - Quels seront les reports du score Nupes à Saint-Ouen ? Une autre interrogation de ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. Au cours du premier tour des législatives à Saint-Ouen, le binôme Nupes avait en effet glané 46,89% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 4,25% à Saint-Ouen, contre 8,67% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Saint-Ouen : 8,67% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 16,83% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 8,92% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Saint-Ouen, une liste RN favorite ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement localement pour ces élections 2024. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Ouen semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Saint-Ouen plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Le choix du président de la République est certainement la principale clé pour jauger la tendance locale. La cité de Saint-Ouen avait plébiscité Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La figure du parti frontiste prenait une avance notable avec 49,26% au premier round. Nouveau coup de poing au 2e tour face à Macron avec 71,27%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 31,54% des votes sur place, contre 46,89% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 61,91%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des européennes 2019 à Saint-Ouen Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait séduit 56,12% des voix, devant Manon Aubry à 11,05% et Nathalie Loiseau à 8,67%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Ouen : ce qu'il faut savoir Comment les habitants de Saint-Ouen peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 25,09%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 162 euros par an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (28,3%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Ouen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 48,35% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Saint-Ouen Au cours des dernières élections, les 1 792 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de 2019, le taux de participation s'était hissé à 54,07% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Ouen. La participation était de 40,85% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Saint-Ouen : quelles perspectives pour les européennes ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Ouen ? Pour le premier tour de la présidentielle, 30,94% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 29,89% au second tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les tarifs du quotidien sont par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Ouen .