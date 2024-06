Résultat des européennes à Berthecourt : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 18,95% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 3,37% à Berthecourt, contre 14,67% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Berthecourt Le résultat des européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Les intentions de vote prédisent un RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'amener à 50% à Berthecourt, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Berthecourt ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Berthecourt. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la commune avec 36,60% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 61,28% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42,05% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,95%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 66,34%, devant Emmanuel Macron à 33,66%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Berthecourt Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait enregistré 40,98% des votes, soit 243 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 14,67% et Yannick Jadot à 8,43%.

11:45 - Élections européennes à Berthecourt : un éclairage démographique Quel impact auront les habitants de Berthecourt sur les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 21,53% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,55%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 467 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,89%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,57%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Berthecourt mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,59% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Berthecourt ? Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Berthecourt, 70,37% des électeurs avaient voté. Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Durant les européennes de 2019, 625 personnes en âge de participer à une élection à Berthecourt avaient pris part au scrutin (soit 54,4%), contre une participation de 47,26% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Berthecourt À Berthecourt, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces européennes. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,01% au niveau de la localité. Le taux de participation était de 75,99% au premier tour, soit 848 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple capable de ramener les habitants de Berthecourt (60370) dans les bureaux de vote.