En direct

19:34 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Ponchon, qui va raffler les électeurs de la Nupes ? La Nupes ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 15,17% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 2,86% à Ponchon, contre 15,99% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Ponchon : les 15,99% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 0% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,42% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Ponchon lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes sera très scruté. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Ponchon semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les inscrits de Ponchon penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Le résultat du plus récent scrutin peut sembler un précédent clé au moment des européennes. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Ponchon. Le parti avait obtenu une place en tête dans la ville avec 35,22% au 1er tour avant un formidable 60,98% au second sur l'unique circonscription du secteur. Il a même réalisé un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême précédente. La candidate avait rassemblé 0% au premier tour et 60,14% au 2e dans la commune.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Ponchon en 2019 ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Ponchon, avec 37,95% des voix exprimées devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 15,99% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 9,55%.

11:45 - Élections européennes à Ponchon : un éclairage démographique À Ponchon, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 11,61% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 50,53% de population active et une densité de population de 113 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (16,37%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 397 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,08%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,14%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Ponchon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,28% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - À Ponchon, quelle abstention aux européennes ? Au fil des scrutins européens antérieurs, les 1 155 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 59,12% des inscrits sur les listes électorales de Ponchon. La participation était de 44,82% en 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Les européennes démarrent à Ponchon : quel sera le taux de participation ? La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Ponchon. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens de Ponchon. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 16,04% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,88% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.