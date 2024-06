En direct

19:34 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais Le candidat de gauche avait glané 5,37% à Villers-Saint-Sépulcre, contre 11,64% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Villers-Saint-Sépulcre, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,19% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Villers-Saint-Sépulcre, entre les 11,64% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,1% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,24% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Villers-Saint-Sépulcre pour le Rassemblement national ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà forte à Villers-Saint-Sépulcre entre Jordan Bardella en 2019 (35,52%) et Marine Le Pen en 2022 (40,68% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2019 ou même 2022 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 50% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Rassemblement à Villers-Saint-Sépulcre ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Villers-Saint-Sépulcre. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la localité avec 34,70% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 58,63% au deuxième sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,68% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,88%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 61,9%, devant Emmanuel Macron à 38,1%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours sensé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des européennes à l'époque. Ladite liste avait cumulé 35,52% des suffrages, soit 119 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 11,64% et Yannick Jadot à 9,25%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Villers-Saint-Sépulcre et leurs implications électorales Dans les rues de Villers-Saint-Sépulcre, le scrutin est en cours. Avec ses 1 010 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 38 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 306 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,0 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 475,95 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Villers-Saint-Sépulcre, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Villers-Saint-Sépulcre Au fil des consultations politiques précédentes, les 1 025 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 50,92% des inscrits sur les listes électorales de Villers-Saint-Sépulcre (Oise). Le taux de participation était de 43,12% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Villers-Saint-Sépulcre, 64,12% des votants avaient voté.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Villers-Saint-Sépulcre L'un des facteurs déterminants de ces élections européennes sera indiscutablement le niveau de participation à Villers-Saint-Sépulcre. Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 694 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,47% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 20,03% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,81% au premier tour et seulement 51,8% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Villers-Saint-Sépulcre ? L'inflation qui plombe le budget des ménages, combinée avec les incertitudes provoquées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, pourraient en effet augmenter l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Villers-Saint-Sépulcre.