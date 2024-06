En direct

19:27 - À Montrozier, le résultat de la Nupes aux dernières législatives scruté Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 9,04% à Montrozier, contre 22,67% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Montrozier, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,26% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Montrozier ? Le nombre de votes en faveur du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Si dans l'Hexagone, les sondages d'intentions de vote dessinent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 30% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Montrozier ? Avec 21,23%, c'est un résultat insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Montrozier au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,45% et 21,59% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,81% contre 63,19%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 14,29%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 31,70% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Montrozier, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le podium des dernières européennes à Montrozier plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 22,67% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 20,23% et Yannick Jadot avec 14,06%.

11:45 - Montrozier : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Montrozier, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 723 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 106 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 916 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (20,42 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 37,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 48,63% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 475,70 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. En résumé, à Montrozier, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Montrozier : facteurs et implications Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 746 inscrits sur les listes électorales de Montrozier (Aveyron) avaient pris part au scrutin (soit 56,9%), à comparer avec une participation de 48,9% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Montrozier L'une des clés des européennes sera incontestablement l'abstention à Montrozier. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,19% au premier tour et seulement 47,31% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Montrozier ? Au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,01% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 16,44% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.