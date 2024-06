Résultat des européennes à Béthisy-Saint-Pierre : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Béthisy-Saint-Pierre Le résultat du plus récent scrutin semble un élément précieux au moment de l'élection. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Béthisy-Saint-Pierre. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 33,41% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,92% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,84%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,08%, devant Emmanuel Macron à 41,92%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait enregistré 35,57% des voix, soit 371 voix, face à Nathalie Loiseau à 14,86% et Yannick Jadot à 9,97%.

11:45 - Comment la composition démographique de Béthisy-Saint-Pierre façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Béthisy-Saint-Pierre comme partout ailleurs. Avec ses 3 135 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 136 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 785 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,94 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,9 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 26,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 42,62% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 154,35 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Béthisy-Saint-Pierre contribue à élaborer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Béthisy-Saint-Pierre : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 48,81% des personnes en âge de participer à une élection à Béthisy-Saint-Pierre avaient pris part au scrutin, contre une participation de 38,4% lors des européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Béthisy-Saint-Pierre, 73,62% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les européennes sont lancées à Béthisy-Saint-Pierre : scrutin en cours L'une des clés de ces élections européennes sera sans nul doute la participation à Béthisy-Saint-Pierre. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,59% au premier tour et seulement 57,97% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Béthisy-Saint-Pierre ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,19% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 28,51% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.