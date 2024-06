En direct

19:34 - À Saintines, quel candidat vont désigner les supporters de la gauche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 5,75% à Saintines, contre 18,36% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des législatives à Saintines, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,76% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,63% pour Yannick Jadot, 1,72% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat à Saintines pour le Rassemblement national ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si à l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella à 45% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Le RN en pôle position à Saintines lors de la présidentielle 2022 Revenir sur le plus récent scrutin semble logique au moment d'une autre élection. Même si cela n'est pas une garantie…Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Saintines. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 30,84% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Saintines n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,43% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,52% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,34%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 61,32%, devant Emmanuel Macron à 38,68%.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Saintines en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Saintines, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 35,07% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,36% et Yannick Jadot à 12,88%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saintines Dans les rues de Saintines, les élections sont en cours. Dotée de 463 logements pour 1 064 habitants, la densité de la ville est de 360 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 31 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 588 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,69 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 25,64% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 33,12% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 989,33 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saintines, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Saintines : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 54,04% des personnes aptes à participer à une élection à Saintines s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 44,3% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Les élections européennes à Saintines sont lancées La participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Saintines. Les jeunes affichent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,85% au niveau de la localité, à comparer avec une abstention de 23,31% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,88% au premier tour et seulement 57,55% au second tour.