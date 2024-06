Résultat des européennes à Bignoux : l'élection 2024 en direct

La commune de Bignoux avait offert à Marine Le Pen 17,05% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 33,15% et 23,55% des suffrages. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 71,25% contre 28,75% pour Le Pen au second tour sur place. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 10,75%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 37,04% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

11:45 - Bignoux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune de Bignoux, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 17,26% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,36% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,38%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 539 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,25%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,46%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bignoux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,92% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.