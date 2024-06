Avec 18,25%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Sèvres-Anxaumont au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,88% et 21,88% des voix. Le deuxième tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 70,12% contre 29,88% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 12,96%, alors que les candidats Nupes cumuleront 35,80% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

11:45 - Sèvres-Anxaumont : démographie et socio-économie impactent les européennes

Dans la ville de Sèvres-Anxaumont, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 135 habitants/km² et un taux de chômage de 6,11%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (92,93%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 999 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,91%) et le nombre de résidences HLM (3,61% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Sèvres-Anxaumont mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,04% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.