Une autre interrogation qui accompagne ces européennes sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Montamisé, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,8% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 9,86% à Montamisé, contre 27,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Montamisé semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les habitants de Montamisé plutôt pour Macron à la présidentielle

Avec 12,78%, c'est un score trop étriqué qu'avait enregistré Marine Le Pen à Montamisé au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 35,69% et 22,44% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 25,07% contre 74,93%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,63%, alors que les candidats LREM obtiendront 36,00% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.