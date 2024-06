En direct

19:07 - À Blagnac, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 25,83% à Blagnac, contre 9,25% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. Au cours du premier tour des élections des députés à Blagnac, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,62% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Blagnac lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. À Blagnac, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,33% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 14,05% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Blagnac ? Ce sont Emmanuel Macron avec 30,66% et Jean-Luc Mélenchon avec 26,07% qui remportaient le premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Blagnac. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 14,05%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 29,29% contre 70,71%. Avec 11,74%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 31,62% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections pleines d'enseignements Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas aux deux premières places aux élections européennes à l'époque sur place. La tête de liste RN achevait la campagne troisième, avec 14,33%, contre Nathalie Loiseau avec 25,83% et Yannick Jadot avec 17,96%.

11:45 - Blagnac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Blagnac est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 32,12% de cadres supérieurs pour 26 466 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 2 149 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 38 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,06 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 2 685 résidents étrangers, Blagnac est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,25%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 32 319 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Blagnac, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Blagnac Au fil des dernières années, les 26 956 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 58,26% des personnes en capacité de participer à une élection à Blagnac avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 48,87% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Blagnac, 63,87% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Blagnac : quel sera le taux d'abstention ? Le niveau de participation constituera immanquablement l'un des critères clés des européennes à Blagnac. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,45% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 19,56% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?