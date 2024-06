En direct

19:10 - À Aucamville, qui vont retenir les électeurs de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Aucamville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,81% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 8,87% à Aucamville, contre 20,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (7,89% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,18% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,47% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Aucamville pour les candidats de Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection des députés européens. On note que Aucamville compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,06% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,52% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants d'Aucamville plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 22,52% contre 25,1% pour Emmanuel Macron et 25,67% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 59,37% contre 40,63% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 22,7%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 31,81% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Aucamville Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Aucamville, avec 24,06%, soit 662 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 20,83% et Yannick Jadot à 12,18%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Aucamville A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Aucamville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 349 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 901 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,76 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 683 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 10,73%, contribue à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 11,25%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 480 €/an. À Aucamville, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Aucamville Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. Au fil des consultations politiques précédentes, les 9 447 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, 50,8% des inscrits sur les listes électorales d'Aucamville (Haute-Garonne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 58,49% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Aucamville : les européennes débutent L'un des facteurs essentiels du scrutin européen sera immanquablement le taux de participation à Aucamville. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des Français est par exemple en mesure d'impacter la participation à Aucamville (31140). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 6 082 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 23,5% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 27,72% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,23% au premier tour. Au deuxième tour, 56,52% des citoyens ne se sont pas déplacés.