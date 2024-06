En direct

19:06 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Colomiers scrutés Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait glané 10,73% à Colomiers, contre 22,96% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Colomiers, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,68% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national à Colomiers, un favori aux européennes ? A noter : Colomiers fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,5% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 16,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 16,86% contre 28,71% pour Emmanuel Macron et 27,05% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 67,06% contre 32,94% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Colomiers, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes s'imposer avec 34,68%, alors que le RN restera derrière à 14,77%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nupes vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Colomiers Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Colomiers lors des dernières élections des députés européens, avec 22,96% des bulletins. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 17,5% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 16,73%.

11:45 - Élections européennes à Colomiers : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Colomiers regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25,87% de cadres pour 40 159 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 2 958 entreprises, Colomiers permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19,83 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,78 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Colomiers forme une communauté diversifiée, avec ses 4 288 résidents étrangers, soit 10,76% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,6%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2698,41 euros par mois. Ainsi, à Colomiers, les spécificités locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux dernières élections européennes à Colomiers L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. A l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 13 218 personnes en âge de voter à Colomiers, 54,83% avaient pris part au vote, contre une participation de 48,38% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Les européennes démarrent à Colomiers : quel sera le taux d'abstention ? L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation à Colomiers. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,37% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 19,01% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,27% au premier tour et seulement 47,56% au second tour. Le conflit israélo-palestinien et ses répercussions sur les prix du quotidien seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Colomiers .