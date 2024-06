En direct

19:08 - À Blanquefort, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais Raphaël Glucksmann avait atteint 9,27% à Blanquefort, contre 24,17% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des législatives. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Blanquefort, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,15% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Blanquefort à l'issue des européennes ? Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion annoncent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à environ 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs de Blanquefort plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Avec 20,14%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Blanquefort au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,21% et 21,47% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron s'imposant avec 64,34% contre 35,66% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 19,01%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 32,15% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - À Blanquefort, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière apparait aussi comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 24,17%, contre 19,51% pour le RN.

11:45 - Blanquefort : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les habitants de Blanquefort peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Avec 46,78% de population active et une densité de population de 457 hab/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 11,79% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 385 € par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 6 217 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,63%) et le nombre de résidences HLM (24,6% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Blanquefort mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,81% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Participation aux européennes à Blanquefort : un aperçu détaillé L'étude des résultats des précédentes élections est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. En 2019, durant les élections européennes, 55,22% des personnes en âge de participer à une élection à Blanquefort s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 45,43% en 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Blanquefort L'une des clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Blanquefort. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,57% au premier tour. Au deuxième tour, 49,97% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Blanquefort pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,6% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 76,96% au second tour, ce qui représentait 9 056 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.